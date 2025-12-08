Puebla y Tlaxcala coordinan acciones de seguridad en región limítrofe

Al asistir al 4o Informe de Labores de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, el mandatario poblano, Alejandro Armenta informó que ambos gobiernos trabajan en permanente coordinación para garantizar la seguridad en la región colindante, como parte del Convenio que signaron para la construcción de la paz, en enero de este año.

Recordó que, en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de Puebla y el de Tlaxcala priorizan la tranquilidad de las y los ciudadanos, sobre todo de quienes habitan en municipios y comunidades limítrofes, al realizar acciones conjuntas de vigilancia en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y las corporaciones estatales.

Finalmente, el gobernador Alejandro Armenta adelantó que, como parte del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración para el Desarrollo de Áreas y Temas Comunes entre Tlaxcala y Puebla firmado entre ambas autoridades estatales, se mantendrán los trabajos conjuntos para rehabilitar los accesos vehiculares, ya que son el paso obligado del sur-sureste a la Ciudad de México y del norte del país, hacia el sur del continente, con un importante flujo de mercancías y turismo.

