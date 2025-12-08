Refuerzan operativo “Reductor de Velocidad” en zona metropolitana de Puebla

Mediante un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT) y las policías municipales de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, se refuerzan las acciones del operativo “Reductor de Velocidad”.

El objetivo es disminuir los riesgos e incidentes relacionados con el exceso de velocidad, así como privilegiar una movilidad más segura mediante el fortalecimiento de la vigilancia en vialidades como Vía Atlixcáyotl, Cúmulo de Virgo, bulevar del Niño Poblano, Calzada Zavaleta y Recta a Cholula, además en avenidas con mayor flujo vehicular.

Durante este fin de semana, Policías Estatales de Caminos, agentes de Proximidad Vial y policías municipales divididos en distintos grupos, realizaron despliegues disuasivos y labores de proximidad para promover la importancia de respetar los reglamentos viales.

El Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, en conjunto con las autoridades municipales de la zona metropolitana, impulsan estrategias de seguridad al volante y trayectos protegidos.

