Puebla capital aplicó 73 mil vacunas antirrábicas en 2025

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, informó los avances registrados de enero a noviembre de 2025 en materia de bienestar animal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, donde la capital ha fortalecido sus programas de protección de los seres sintientes y atención ciudadana.
El secretario Iván Herrera destacó que las jornadas de esterilización y vacunación gratuitas, que se realizan hasta tres veces por semana, son acciones que consolidan una política integral que protege la salud humana y animal.
“Cada vacuna, esterilización y adopción representan un paso firme hacia una ciudad más segura y con menos abandono animal.”
Resultados alcanzados de enero a noviembre 2025
73,378 vacunas antirrábicas aplicadas en 563 colonias del municipio:
- 155 jornadas de bienestar animal, con 12,037 cirugías de esterilización realizadas en 17 juntas auxiliares y 154 colonias; de estas, 4,422 correspondieron a caninos y 7 mil 615 a felinos.
- 43 jornadas de adopción, mediante las cuales 53 mascotas fueron integradas a hogares responsables.
- 949 pláticas de tenencia responsable, derivadas de 12 reportes atendidos en diferentes zonas.
- 405 diagnósticos de rabia efectuados.
- 446 denuncias por maltrato y agresión animal atendidas: 322 por maltrato y 124 por agresión.
Estas cifras posicionan a Puebla como una capital que avanza con firmeza en la protección de los seres sintientes.