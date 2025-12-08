San Andrés Cholula presenta Ventanilla Digital de Inversiones

Con el propósito de consolidar un gobierno más ágil, transparente y cercano a la ciudadanía, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres, celebró la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria.

Uno de los puntos más destacados fue la aprobación del cambio de denominación del órgano colegiado, que ahora se convierte en Consejo Municipal de Simplificación y Digitalización, consolidando a San Andrés Cholula como el primer municipio del estado en armonizar plenamente su estructura institucional conforme a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

Durante la sesión también se presentó el Proyecto Estratégico de la Ventanilla Digital de Inversiones, desarrollado en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este proyecto, derivado de la Carta de Intención firmada el 3 de octubre de 2025, busca estandarizar trámites, reducir cargas burocráticas y ofrecer una plataforma integral de atención a inversionistas.

Asimismo, se expusieron los avances del Programa Municipal de Mejora Regulatoria, cuyo objetivo es transformar la administración pública municipal mediante procesos de simplificación, digitalización y fortalecimiento institucional.

En materia de desarrollo económico, se informó sobre la actualización del Catálogo de Giros Comerciales, que ahora integra 934 giros. Esta clasificación brinda mayor certeza jurídica al sector productivo, homologa criterios administrativos y facilita la digitalización de trámites.

Se presentó también el Registro Municipal de Trámites y Servicios, una plataforma de consulta pública que concentra la información de los servicios municipales y fortalece la transparencia en la gestión.

Como parte de la sesión, se tomó protesta a las y los integrantes del Consejo provenientes de los sectores gubernamental, empresarial y académico. Finalmente se aprobó su Calendario de Sesiones Ordinarias para 2026.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece la capacidad técnica y pluralidad del órgano colegiado, encargado de conducir los trabajos de simplificación administrativa y digitalización de procesos municipales.

