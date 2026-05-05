Casa Blanca celebra el Cinco de Mayo con polémica imagen

La Casa Blanca generó controversia tras publicar una imagen con motivo del Cinco de Mayo, la cual fue calificada como “ofensiva” en redes sociales debido a su contenido y representación de líderes demócratas.

La publicación muestra una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecen Hakeem Jeffries y Chuck Schumer con sombreros, celebrando la fecha frente a un puesto fronterizo en Estados Unidos.

En la escena también se incluyen elementos típicos de la celebración, como margaritas y decoraciones festivas, además de un cartel con la frase “I LOVE ILLEGAL IMMIGRANTS”, lo que provocó fuertes críticas.

La imagen fue acompañada por el mensaje “Happy Cinco de Mayo to all who celebrate!”, lo que incrementó la polémica por el contexto político y el uso de la festividad mexicana en la publicación.

El Cinco de Mayo tiene relevancia en Estados Unidos como una celebración de la cultura mexicana y la herencia latina, mientras que en México conmemora la Batalla de Puebla, ambos con significados distintos.

La fecha se ha transformado en un evento cultural con festivales, gastronomía y actividades, especialmente en ciudades con alta población latina, aunque también ha sido criticada por su comercialización.

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Happy Cinco de Mayo to all who celebrate! pic.twitter.com/gfTriN75Fk — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026

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