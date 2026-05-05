Bad Bunny “envejece” en la alfombra roja de la Met Gala 2026

El cantante Bad Bunny reapareció en la Met Gala 2026 con una propuesta que llamó la atención en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, al simular varias décadas de envejecimiento en su caracterización.

En este año, el evento se realizó bajo el concepto “Fashion is art”, que planteó la moda como expresión artística, enfoque al que el cantante puertorriqueño se sumó al abordar el paso del tiempo como idea central.

El artista apostó por una construcción conceptual distinta a otros asistentes, en la que su cuerpo funcionó como eje del mensaje, priorizando la narrativa del envejecimiento sobre otros elementos tradicionales en la gala.

Bad Bunny apareció irreconocible con cabello blanco, arrugas visibles en rostro y cuello, además de un bastón, elementos que reforzaron la representación de un proceso de envejecimiento cuidadosamente diseñado.

El vestuario del artista consistió en un traje negro de corte sobrio, con chaqueta cruzada, pantalón recto y camisa con lazo amplio, diseñado a medida por la marca española Zara, según reportes de prensa internacional.

Durante su paso por la alfombra roja, el cantante puertorriqueño comentó con humor que el look le tomó “exactamente 53 años”, en referencia al concepto de envejecimiento que simulaba su propuesta en la Met Gala.

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Johnny Pacheco como inspiración

La caracterización tuvo como referencia al músico dominicano Johnny Pacheco, figura clave de la música latina, considerado uno de los impulsores del surgimiento internacional de la salsa y su consolidación en Nueva York.

Asimismo, fue cofundador de Fania Records y de la Fania All Stars, además de ser flautista, compositor y productor, cuya trayectoria impulsó la difusión global de ritmos caribeños y marcó la historia de la música latina.

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