Shakira conquista a 2 millones de fans en playa de Copacabana

La cantante Shakira ofreció un megaconcierto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, donde reunió a cerca de dos millones de personas durante más de dos horas de espectáculo.

Bajo una luna llena, una figura de loba formada con drones apareció en el cielo brasileño minutos antes del inicio del show, que comenzó con más de una hora de retraso, pasada las 23:00 horas.

La artista colombiana subió al escenario vestida con los colores de Brasil, mientras el público la recibía con abanicos y cánticos, en un ambiente que se convirtió en una celebración multitudinaria.

Durante el concierto, Shakira expresó su cariño hacia el país, destacando la emoción de compartir el momento con millones de asistentes reunidos para cantar, bailar y disfrutar del espectáculo.

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El repertorio incluyó los mayores éxitos de su carrera como “Hips Don’t Lie”, “La bicicleta”, “La tortura” y “Estoy aquí”, además de colaboraciones con Caetano Veloso, Maria Bethania y Anitta.

Para el evento, las autoridades desplegaron uno de los dispositivos de seguridad más grandes del país con miles de elementos, drones, cámaras de reconocimiento facial y filtros de acceso.

Una tradición musical que reúne millones en Copacabana

Desde 2024, la Playa de Copacabana celebra cada año una fiesta gratuita que reúne a artistas de talla mundial; en 2026, la estrella fue Shakira, continuando una tradición musical multitudinaria.

La reina del pop, Madonna, abrió el ciclo el 4 de mayo de 2024 con The Celebration Tour ante 1,6 millones de personas; en 2025, Lady Gaga regresó con Mayhem on the Beach, reuniendo 2,5 millones.

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