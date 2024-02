Brad Pitt y Quentin Tarantino juntos una vez más, ahora en ‘The Movie Critic’

Quentin Tarantino y Brad Pitt colaborarán nuevamente en la que se rumorea será la última película del director estadounidense, titulada ‘The Movie Critic‘, según informó The Hollywood Reporter.

Aún no se conocen detalles sobre el papel de Pitt en la película, que será su tercer proyecto conjunto. Su última colaboración fue en ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019), donde Pitt ganó el Óscar al mejor actor de reparto por su interpretación como Cliff Booth.

‘The Movie Critic’ se basa en un guión escrito por Tarantino y se centra en un crítico de cine de los años setenta. Inicialmente se especulaba que estaba inspirada en la crítica de cine de The New Yorker, Pauline Kael, pero Tarantino aclaró que se basa en un hombre que escribía críticas para una revista para adultos.

La película estará ambientada en California en 1977, con la inspiración proveniente de la experiencia adolescente de Tarantino mientras entregaba revistas para adultos a máquinas expendedoras.

El cineasta ha expresado su deseo de retirarse después de dirigir 10 películas, y que planea dejar de trabajar a los 60 años, su edad actual.

Hasta ahora, ha dirigido nueve películas, incluidas ‘Reservoir Dogs‘, ‘Pulp Fiction‘, ‘Inglourious Basterds‘ y ‘Once Upon a Time in Hollywood‘. La saga ‘Kill Bill’ cuenta como una sola película en su conteo, y algunos de sus primeros trabajos de dirección no están incluidos en esta cuenta.

