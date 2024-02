Sindicato y AUDI logran acuerdo económico global de 7.0%

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) y la empresa AUDI México lograron un acuerdo de aumento salarial global de 7%.

Así lo informó el Presidente Ejecutivo de la armadora em México, Tarek Mashhour, quien explicó que el aumento se encuentra un 50% arriba de la inflación.

Además, detalló que el 7% se dividiría en 5% de incremento directo al salario y 2% de incremento a prestaciones.

“También es importante decirte que tu salario correspondiente a la semana 3 y 4 te serán pagados una vez que este proceso llegue a su fin (…) Espero que pronto volvamos a la normalidad y que continuemos trabajando juntos en el futuro de Audi”, mencionó.

Por su parte, Sitaudi indicó que con el convenio que se firmó ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, la empresa subió 0.5% en su oferta por prestaciones, ya que previamente sugería 6.5% global.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Empresa y sindicato de AUDI llegan acuerdo económico global de 7.0%



Esta cifra será sometida a consulta con los trabajadores. ✍️ pic.twitter.com/gyGbs4fb88 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 3, 2024

Sin embargo, aclaró que la pretensión del Sindicato sigue siendo del 10.0% directo al salario y 5.0% en prestaciones.

“La Empresa ya no quiso ofertar más del 7.0% y se le preguntó si estaba segura que ese porcentaje lo aceptarían los trabajadores y dijo que si. Por ese motivo y para llevarlo a consulta de ustedes es que se tuvo que firmar un convenio como lo marca la ley, para que no digan que hacemos una votación no oficial como aquel día que hicimos la votación del 5.0% en el estacionamiento de la Empresa”, apuntó.

Se puntualizó que cualquier acuerdo que se firme entre las partes ante el Tribunal o Centro Federal no surtirá efectos hasta que la mayoría de los trabajadores lo aprueben mediante voto libre, directo y secreto.

Cabe precisar que, de aprobarse el acuerdo entre el Sitaudi y la empresa, el trabajador que más ganaría de acuerdo con el tabulador es el I con un sueldo semanal que pasaría de 7 mil 406 pesos a 7 mil 776.30 pesos, mientras que el A que ganaba 2 mil 373 pesos pasará a ganar 2 mil 491.65 pesos.

Con el incremento de las prestaciones los vales de despensa pasarán de mil 480.96 a mil 805.01 pesos, la ayuda de útiles escolares de mil 700 a 2 mil 85 pesos, el bono por tope salarial de 2 mil 450 a 3 mil pesos y la prima vacacional pasa del 50 a 53 por ciento.

A esto se suma una nueva prestación llamada “Día del cumpleañero”, en la que la empresa pagaría un día de salario tabulado cuando los trabajadores cumplan años.

En caso de levantarse la huelga, desde el martes 13 de febrero les pagarán los salarios devengados de las semanas tres y cuatro, les entregarán los vales de despensa de enero, el pago de salarios caídos de 50 por ciento en los días que estuvieron suspendidas las labores y el pago retroactivo al 1 de enero de la diferencia por el incremento salarial.

Votación se llevará a cabo el 9 de febrero

En un breve mensaje, el secretario general del Sitaudi, César Orta Briones señaló que la votación la llevarán a cabo el 9 de febrero, ya que tienen que hacer procesos de ley, logística e impresión de boletas de votación.

En tanto, el Sitaudi apuntó que se mantienen las guardias en la planta de San José Chiapa como parte de la huelga iniciada el 24 de enero.

Por Redacción y Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

