Alejandro G. Iñárritu arremete contra la FIFA por el Mundial 2026

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu criticó a la FIFA por la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 y aseguró que el torneo ha perdido parte de su esencia al celebrarse en tres países.

Durante su ingreso a El Colegio Nacional, el ganador de cinco premios Óscar afirmó que la distribución del Mundial entre México, Estados Unidos y Canadá responde principalmente a intereses económicos.

González Iñárritu señaló que no percibe un ambiente mundialista en el país y consideró que la cantidad de partidos asignados a México resulta insuficiente para generar el entusiasmo característico del torneo.

Ante medios de comunicación, calificó como una muestra de avaricia la decisión de repartir la competencia entre tres naciones; además, cuestionó el papel de la FIFA en la organización del evento deportivo.

El director también criticó los altos precios de los boletos para los encuentros mundialistas y aseguró que gran parte de las familias mexicanas quedarán excluidas de la experiencia dentro de los estadios.

En ese sentido, sostuvo que ahora seguir la competencia por televisión también se ha vuelto más complicado debido a los costos asociados con los derechos de transmisión y plataformas de streaming.

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El primer cineasta en ingresar a El Colegio Nacional

En el mismo acto, González Iñárritu se convirtió en el primer cineasta en ingresar a El Colegio Nacional desde la fundación de la institución en 1943, marcando un hecho histórico para el cine mexicano.

Durante su discurso, recordó a figuras como Luis Buñuel, Fernando de Fuentes, Felipe Cazals y Tatiana Huezo, además de defender la libertad creativa y rechazar las fórmulas en el séptimo arte.

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