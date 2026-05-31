Trump tiene una edad cardíaca 14 años menor, revela informe

Un informe médico divulgado por la Casa Blanca aseguró que la salud cardiovascular del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, equivale a la de una persona 14 años más joven.

El reporte, firmado por el médico presidencial Sean Barbabella, señala que Donald Trump, quien cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, presenta una “edad cardíaca” estimada de 65 años.

La evaluación fue realizada el 26 de mayo en el centro médico militar Walter Reed y concluyó que el mandatario mantiene una función cardíaca normal y un estado de salud excelente.

El documento indica que no existe evidencia de insuficiencia cardíaca ni de otras afecciones cardiovasculares que comprometan la salud actual del presidente estadounidense.

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También se abordaron los moretones visibles en las manos de Donald Trump, que se atribuyeron a frecuentes apretones de manos y al uso diario de aspirina con fines preventivos.

La principal anomalía detectada fue una leve hinchazón en las piernas provocada por insuficiencia venosa crónica, condición descrita como común y benigna en adultos mayores.

Además, obtuvo una puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la prueba Montreal Cognitive Assessment, mientras que los análisis clínicos resultaron dentro de parámetros normales.

El reporte médico destacó que el republicano se mantiene alejado del consumo de alcohol y tabaco, además de registrar un peso de 101.6 kilogramos y una estatura de 1.90 metros.

Editor: César A. García

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