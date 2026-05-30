Refuerzan acciones preventivas ante temporada de lluvias en Puebla

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, por indicaciones del presidente municipal Pepe Chedraui, ejecuta acciones prioritarias de infraestructura correctiva y preventiva para salvaguardar la integridad y el bienestar de la población para mitigar los impactos por la temporada de lluvias; de esta forma se realizan trabajos estratégicos que optimizan la capacidad de respuesta operativa ante contingencias climáticas y protegen el patrimonio de las familias poblanas.

Como parte de esta estrategia interinstitucional, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura prioriza el mantenimiento preventivo en zonas de atención emergente como ríos y barrancas, así como para la rehabilitación urgente de la infraestructura hidrosanitaria en diversas vialidades del municipio.

En el desglose de los trabajos, el Comité de Atención a Fenómenos Hidrometeorológicos “Tlaloc” concluyó al 100 por ciento el desazolve y limpieza en puntos críticos como el Vaso Regulador Puente Negro, el Río Alseseca (en La Hacienda y Tres Cruces) y el Canal Balcones en Santa Lucía. Asimismo, se mantienen labores activas en el Vaso Regulador Revolución Mexicana y en la represa de la colonia Tres Cruces para garantizar la correcta absorción y flujo pluvial.

Asimismo, reporta reparaciones al 100 por ciento de hundimientos de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, San Pablo Xochimehuacan y San Jerónimo Caleras. De forma simultánea, las cuadrillas técnicas avanzan en la reparación de los desperfectos ubicados en San Francisco Totimehuacan y en otros puntos de San Jerónimo Caleras para evitar riesgos viales.

Finalmente, ante el inicio de la temporada de lluvias 2026, el Gobierno de la Ciudad, en coordinación con la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, promueve la participación de la ciudadanía mediante el cuidado de los espacios públicos, invitando a mantener libres de basura y escombros las calles, barrancas y ríos.

Esta colaboración, sumada a las acciones estratégicas de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, resulta fundamental para mitigar riesgos, ya que asegura el correcto desahogo del agua de los afluentes, previene inundaciones en los cauces de los ríos Atoyac y Alseseca, así como en los vasos reguladores de Santuario y Puente Negro.

Con este enfoque preventivo, se invita a las familias poblanas a sumarse desde sus hogares limpiando desagües domésticos, asegurando techos y reportando oportunamente cualquier anomalía en las calles a través de las vías oficiales para garantizar la tranquilidad de todas las familias poblanas.

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