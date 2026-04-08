Pepe Chedraui supervisa bacheo en Bosques de Santa Anita

Como parte de las acciones de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, el alcalde, Pepe Chedraui, llevó a cabo recorridos de supervisión para verificar la correcta ejecución en la 44 Norte, Bosques de Santa Anita.

En atención a la ciudadanía, el edil constató que las cuadrillas realicen sus labores conforme a los estándares de calidad establecidos, verificando el uso adecuado de materiales y el cumplimiento de los tiempos programados para mejorar la circulación y movilidad en la ciudad.

Inspeccionó los avances de los procesos técnicos de las labores de bacheo como el cajeo, barrido del área, aplicación del riego de liga, tendido de mezcla asfáltica a temperatura adecuada, compactación con rodillo mecánico y limpieza final con acarreo del material extraído.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla continua trabajando por la mejora del entorno urbano, en beneficio de las y los poblanos.

Te recomendamos: