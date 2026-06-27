Texmelucan asegura inmueble presuntamente relacionado con actividades ilícitas

Como parte de la estrategia permanente para fortalecer la seguridad y preservar la paz social, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado por Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informa los resultados obtenidos en el Operativo Interinstitucional “Blindaje San Martín”, desarrollado en coordinación con autoridades federales y estatales.

Durante el operativo se reforzó la vigilancia en zonas prioritarias del municipio mediante patrullajes y labores de inteligencia para prevenir delitos y fortalecer la seguridad de la población. Entre los principales resultados destacan:

Aseguramiento y resguardo de un inmueble presuntamente relacionado con actividades ilícitas , iniciándose la carpeta de investigación correspondiente por parte de la autoridad ministerial competente.

, iniciándose la carpeta de investigación correspondiente por parte de la autoridad ministerial competente. Fueron localizadas cuatro pipas clandestinas , puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

, puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Se recuperó un vehículo de alta gama con reporte de robo y se aseguró a una persona, quien fue puesta a disposición de la autoridad competente.

La recuperación de tres motocicletas con reporte de robo.

El retiro de 34 cámaras de videovigilancia irregulares (“cámaras parásitas”) instaladas ilegalmente en infraestructura pública.

(“cámaras parásitas”) instaladas ilegalmente en infraestructura pública. Aseguramiento de 3 personas por portación de arma de fuego y el aseguramiento de una motocicleta con reporte de robo, quedando todo a disposición de las autoridades competentes; además, de la puesta a disposición de cuatro personas ante el Juez Calificador por diversas faltas administrativas.

Estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Salvaguarda Estratégica, PEMEX, OCRA, REPUVE y las corporaciones municipales participantes.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, con estricto apego a la legalidad, respeto a los derechos humanos y en favor de la tranquilidad, el patrimonio y la seguridad de las familias texmeluquenses.

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