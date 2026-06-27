Fedrha Suriano pide revisión de compromisos del modelo IMSS-Bienestar en Puebla

Con el objetivo de garantizar el derecho humano a la protección de la salud, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó un punto de acuerdo mediante el cual solicita que se realice una revisión integral de los compromisos asumidos dentro del modelo IMSS-Bienestar y determine si las circunstancias actualmente existentes permiten mantener la relación de coordinación celebrada con la Federación.

Mediante la propuesta, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración y a la Secretaría de Salud, para que realicen una revisión integral de los compromisos financieros, administrativos, operativos y patrimoniales derivados de la incorporación del Estado de Puebla al modelo IMSS-Bienestar, particularmente respecto de los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas relacionados con la aplicación de recursos públicos dentro de dicho esquema.

Como parte del exhorto se solicita que, una vez efectuado el análisis técnico, jurídico, financiero y administrativo correspondiente, se valore la procedencia de iniciar los mecanismos necesarios para la rescisión de los instrumentos de coordinación celebrados con la Federación para la operación de dicho modelo en el Estado, privilegiando en todo momento la protección del patrimonio público, la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la garantía efectiva del derecho humano a la salud de las y los poblanos.

IMPULSA EXHORTO PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA ANTE EL ROBO DE GAS LP

Por otra parte, la legisladora presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la República para que, por conducto de las instancias correspondientes, se implemente una estrategia extraordinaria, coordinada y permanente de seguridad, inteligencia, investigación, prevención y protección civil.

Aplicable en los municipios de Tepeaca, Acajete, Acatzingo, Palmar de Bravo, Quecholac, Los Reyes de Juárez, San Salvador Huixcolotla, San Matías Tlalancaleca y demás municipios del Estado de Puebla con incidencia en robo, almacenamiento, trasiego, distribución y comercialización ilícita de hidrocarburos y gas LP.

En las consideraciones de la propuesta, Fedrha Suriano enfatiza que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para la prevención y combate de conductas delictivas que afecten la seguridad pública. Bajo esta lógica, el combate al denominado huachicol y huachigas exige una actuación coordinada, permanente y eficaz entre los distintos órdenes de Gobierno.

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