Entregan tinacos, calentadores solares y recursos para San José Chiapa

Con resultados que responden a las necesidades de la población, el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, refrendó su compromiso con las familias de San José Ozumba, junta auxiliar de San José Chiapa, mediante la entrega de apoyos, recursos para infraestructura comunitaria y programas que fortalecen el bienestar, la educación y el desarrollo social.

Durante una jornada de proximidad, la subsecretaria de Opciones Productivas de la Secretaría de Bienestar, Patricia Ortiz Moreno, destacó que el Programa de Obra Comunitaria se distingue por la participación democrática de la ciudadanía, que define las acciones prioritarias para cada localidad. Resaltó que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la administración de los recursos públicos, lo que garantiza transparencia, responsabilidad y un mejor aprovechamiento de las inversiones.

Como parte de los compromisos cumplidos con la comunidad, anunció la entrega de 100 tinacos, 100 calentadores solares y cuatro certificados de Obra Comunitaria para la rehabilitación de vialidades en la junta auxiliar con una inversión de 1.7 millones de pesos.

Asimismo, informó que jóvenes de entre 15 y 29 años podrán incorporarse al Programa Becas de Conectividad, una estrategia que reduce el gasto de las familias y facilita el acceso a internet y plataformas digitales para fortalecer la formación académica. Precisó que el trámite es sencillo y sin burocracia, con el propósito de ampliar las oportunidades educativas para la juventud.

Patricia Ortiz Moreno afirmó que cada programa impulsado por la administración estatal tiene como propósito fortalecer la convivencia, reconstruir el tejido social y generar mejores condiciones de vida. Enfatizó que el gobernador Alejandro Armenta Mier, en coordinación con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, coloca a las familias en el centro de la política social.

El coordinador de Delegaciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), José Carlos Rosas Benavides, informó que distintas dependencias estatales acercaron servicios a la población. La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial realizó campañas de arborización; la Secretaría de Educación Pública ejecutó acciones de mejoramiento en planteles escolares; la Secretaría de Deporte y Juventud promovió actividades de activación física, mientras que la SEGOB instaló módulos de Registro Civil y Tenencia de la Tierra.

Por su parte, el coordinador de Desarrollo Comunitario y Trazabilidad Social, Edgar Chumacero Hernández, recordó que en una primera etapa se entregaron 400 calentadores solares, 300 tinacos y 28 proyectos de Obra Comunitaria con una inversión superior a los cinco millones de pesos. Anunció que la próxima semana continuará la entrega de apoyos comprometidos con la población y explicó que especialistas supervisan cada proyecto para asegurar su correcta ejecución. Agregó que este año el gobierno estatal destina mil 500 millones de pesos al Programa de Obra Comunitaria.

El presidente municipal de San José Chiapa, Alejandro Hernández Romero, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó que, gracias a este esquema de participación social, fue posible atender escuelas y casas de salud que requerían mejoras. En su intervención, la presidenta auxiliar de San José Ozumba, Ana Yeli Hernández Quintana, señaló que el trabajo coordinado entre autoridades, comités comunitarios y habitantes permite avanzar en obras escolares y en la rehabilitación de caminos utilizados por las y los productores del campo.

Las personas beneficiarias reconocieron que estas acciones responden a necesidades históricas de la comunidad. Antonia Villanueva Salamanca agradeció la rehabilitación de la calle 22 Sur y destacó la confianza que genera la administración de los recursos por parte de las mujeres. Guadalupe Galicia expresó que la mejora de las vialidades representa un beneficio directo para las familias, especialmente durante la temporada de lluvias. Por su parte, Sara Valencia Hernández celebró la entrega de un calentador solar, ya que contribuirá al ahorro en el gasto doméstico, y reconoció la cercanía con las comunidades.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado consolida un modelo de desarrollo comunitario que fortalece la participación social, mejora la infraestructura y genera bienestar para las familias poblanas, en congruencia con los principios del Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de construir prosperidad compartida con justicia.

Te recomendamos: