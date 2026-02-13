Alejandro Armenta supervisa rescate del río Nexapa

“El saneamiento de los ríos es una prioridad para garantizar salud pública, justicia ambiental y bienestar social para las familias”, indicó el gobernador Alejandro Armenta, al realizar la supervisión del río Nexapa, como parte de la estrategia integral de rescate de cuencas que impulsa su administración, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Subrayó que el rescate del río Nexapa, afluente permanente alimentado por los deshielos del volcán y que conecta con el sistema hídrico hacia Izúcar de Matamoros, permitirá aprovechar el recurso de manera escalonada para consumo humano, agrícola e industrial.

Asimismo, instruyó a realizar un diagnóstico puntual desde el origen del afluente para implementar soluciones basadas en ciencia, como humedales y esquemas de tratamiento que fortalezcan la generación de energía limpia mediante hidroeléctricas y reduzcan la extracción de agua de pozos.

Durante el recorrido, el ejecutivo recordó que ya se han intervenido los primeros 30 kilómetros de los 109 contemplados para el rescate del río Atoyac, desde su nacimiento en el Iztaccíhuatl hasta el lago de Valsequillo, con la instalación de 400 biodigestores, la construcción de colectores y una planta de tratamiento en San Martín Texmelucan. Señaló que a la altura de San Matías Tlalancaleca el agua presenta una notable mejoría en su claridad y ha disminuido considerablemente el olor, lo que representa un avance tangible en favor de la salud comunitaria.

El gerente de operación del Sistema de Agua Potable de Atlixco, Roberto Castillo Ruiz, explicó que el caudal del Nexapa posee un alto potencial para la generación de energía sustentable a través de turbinas que aprovechan la fuerza gravitacional. No obstante, precisó que es necesario ampliar los sistemas de tratamiento en municipios como Santa Isabel Cholula para disminuir descargas contaminantes y consolidar un esquema integral de saneamiento que beneficie al valle de Atlixco y la zona agrícola de Izúcar de Matamoros.

Por su parte, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, informó que existe un proyecto de inversión estimado en 85 millones de pesos para fortalecer el tratamiento de aguas residuales y mejorar la calidad del líquido destinado al riego de hortalizas en la zona oriente del municipio, lo que abriría oportunidades de exportación y evitaría el agotamiento de mantos acuíferos.

Solicitó el respaldo estatal para la rehabilitación de la carretera de Portezuelo, obra que sería ejecutada de manera coordinada con los municipios involucrados bajo un esquema de aportación conjunta del 50 por ciento.

