SSP y DIF impulsan educación de menores de edad vulnerables

Con el objetivo de respaldar la educación de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable, el Voluntariado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevó a cabo un desayuno con causa, cuya recaudación será destinada al programa “Todos a la Escuela”, que impulsa la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano.

Durante el encuentro, la vocal titular del Voluntariado de la SSP, Mirna Serrano Ventura, destacó que, además del acompañamiento institucional y la suma de esfuerzos, se requiere empatía, generosidad y un profundo sentido humano para ayudar a las personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. En este contexto, afirmó que Puebla avanza todos los días con el compromiso de construir una sociedad más justa, solidaria e incluyente.

Por su parte y en representación de la presidenta Ceci Arellano, la coordinadora de los Voluntariados, Rocío Brambila Barrientos, resaltó que el programa “Todos a la Escuela” contribuye de manera decisiva a reducir la deserción escolar entre niñas y niños indígenas que forman parte de las Casas de la Niñez. Subrayó que esta iniciativa no solo promueve la permanencia en las aulas, sino que también trabaja para garantizar que cuenten con las condiciones necesarias para su formación educativa.

Este desayuno con causa reunió a mujeres y hombres comprometidos con el desarrollo integral de la niñez, y que forman parte de los voluntariados del Sistema Estatal DIF, de las secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Cultura, así como del Congreso del Estado, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) y del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP).

