Camión de carga cae a barranco en la autopista Puebla-Orizaba

Una unidad de carga salió de la carpeta asfáltica y cayó a un barranco sobre la autopista 150D Puebla-Orizaba, metros después de la desviación hacia Maltrata, en el carril con dirección de sur a norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance movilizó a personal de apoyo vial, que mantiene la zona debidamente señalizada con el objetivo de alertar a los automovilistas y prevenir nuevos accidentes en este tramo carretero.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre personas lesionadas; sin embargo, las labores de vigilancia y prevención continúan en el sitio para garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.

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Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones debido a la presencia de lluvia y bancos de niebla en la región, condiciones que reducen significativamente la visibilidad sobre la vialidad.

Aunque el flujo vehicular se mantiene de manera normal, se recomienda disminuir la velocidad, ya que continúan las maniobras para retirar la unidad siniestrada. Hasta el momento, se desconoce el tiempo estimado para la conclusión de estos trabajos.

Editor: César A. García

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