Delincuentes desvalijan vehículo por dentro y fuera en la 27 Poniente

Un ciudadano dio a conocer la forma en que la delincuencia dejó su vehículo particular, al cual le robaron partes tanto externas como internas, provocando además múltiples daños al automóvil en cuestión en la capital poblana.

El crimen ocurrió a plena luz del día de este 21 de enero, cuando el afectado dejó por unos minutos su automóvil tipo KIA estacionado sobre la 27 Poniente, a menos de 20 metros del Bulevar Atlixco.

#Seguridad 🚨 En la 27 Poniente con altura del Bulevar Atlixco, un ciudadano documentó la forma en que la delincuencia dejó su vehículo particular tipo KIA, donde a pesar de que existe seguridad privada por parte de los residentes, su unidad fue desvalijada por dentro y por… pic.twitter.com/PDQqdynoMo — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 22, 2026

Al volver, el masculino notó que su parrilla frontal y defensa estaban desprendidas, no tenía faros, un cristal estaba roto, al interior no había estéreo y partes del tablero, además de que su batería había sido retirada.

De manera inmediata el afectado documentó todo esto en un video, donde además resaltó la ignorancia de los delincuentes que dañaron su unidad, pues dejaron artículos aún más valiosos de los que se llevaron, pero en el proceso generaron daños importantes a su auto, por lo que exigió mayor seguridad en la zona.

