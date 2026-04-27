Exhortan a rescatar lenguas indígenas con tecnologías digitales

Las y los integrantes de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Congreso aprobaron un proyecto de acuerdo para diseñar e implementar acciones sociales y educativas para el rescate, conservación, investigación, enseñanza, difusión y revitalización de las lenguas indígenas, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación y priorizando las regiones con habla indígena del Estado.

El exhorto está dirigido al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas para que, en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Educación Pública, así como con los Ayuntamientos y Concejos Municipales de la entidad, realicen dichas acciones en el ámbito de sus competencias.

Este proyecto de acuerdo fue elaborado con la propuesta del diputado Miguel Márquez Ríos. Previo a la aprobación, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta destacó la importancia de utilizar las tecnologías de la información y comunicación para saldar deudas históricas con algunos grupos, en este caso con los pueblos indígenas, así como mejorar la accesibilidad para todas las personas.

En la sesión estuvieron presentes los diputados Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, Elías Lozada Ortega y Roberto Zataráin Leal, así como la diputada María Soledad Amieva Zamora.

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