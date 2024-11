Aplazan inauguración de Parque Sendela en Puebla

Debido a una línea de luz viva que encontraron y tienen que encofrar especial, el proyecto de Parque Sendela no va a ser entregado completo, pero sí la Estrella de Puebla, indicó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.



En entrevista, el mandatario estatal explicó que la noria poblana se inaugurará la próxima semana y ya no el 30 de noviembre como se había planteado.



“No se podrá concluir al 100 por ciento todo lo que teníamos ahí de Parque Sendela, pero lo que es la Estrella y eso se abre”, declaró.



Sin embargo, aclaró que no será un proyecto que deje a la próxima administración estatal, ya que está cubierto al 100 por ciento y la parte que falta del proyecto le corresponde al municipio de Puebla.



Asimismo, dijo que van a terminar todas las obras de su administración en tiempo y forma como se comprometió, como los distribuidores viales, Politécnico Nacional y Línea 4 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Sobre la Línea 4 estimó que entre el 1 y 2 de diciembre se harán las pruebas definitivas y declaró que todavía no hay una tarifa definida.



En cuanto a su estado de salud, afirmó que tuvo un pequeño colapso por “andar a las prisas”. Esto tras su hospitalización el 25 de noviembre pasada, el cual dijo que se debió a una reacción alérgica.



“Por las prisas jefa, las prisas no son buenas, llévensela con calma, me aceleré de más y tuve un pequeño colapso, pero gracias a dios la brinqué y sigo aquí”, dijo.

Editor: Guillermo Leal

