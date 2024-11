Suma 24 horas colapsada la Amozoc-Perote tras accidente vehicular

La autopista Amozoc-Perote lleva más de 24 horas colapsada debido a un grave accidente ocurrido el día de ayer, en el que se incendiaron dos tráileres. Además, se registró otro accidente kilómetros atrás de la caseta de Vigas.



Desde las 07:00 horas del jueves, la circulación permanece completamente detenida, afectando especialmente los carriles en dirección a Puebla, donde las filas de vehículos se extienden por casi 10 kilómetros.



Este jueves, un nuevo accidente ocurrió a pocos metros de la caseta de Vigas, cuando otra unidad pesada chocó contra un vehículo. Es importante señalar que el incidente que provocó el cierre de la vialidad tuvo lugar el miércoles en las inmediaciones de la caseta de Las Vigas, un punto estratégico de esta importante autopista.



Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre las causas o la magnitud del percance, y los trabajos para liberar la vialidad aún no han concluido, lo que ha generado un fuerte caos vehicular que se ha prolongado por más de 30 horas.



Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternas. Además, instan a manejar con extrema precaución. Personal de tránsito se encuentra en el lugar brindando apoyo, aunque aún no se tiene un estimado sobre el tiempo necesario para restablecer la circulación.

Editor: Guillermo Leal

