Sabastian Sawe rompe la barrera de las dos horas en maratón

En el Maratón de Londres celebrado el domingo, el keniano Sabastian Sawe se convirtió en la primera persona en completar los 42.195 kilómetros en menos de dos horas dentro de una competencia oficial.

Sawe cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, pulverizando por 65 segundos el anterior récord mundial masculino que pertenecía al fallecido Kelvin Kiptum, establecido en Chicago en 2023 con 2 horas y 35 segundos.

El segundo lugar fue para el etíope Yomif Kejelcha, quien en su debut en la distancia también bajó de las dos horas al registrar 1:59:41. El ugandés Jacob Kiplimo finalizó en tercer lugar con 2:00:28, superando por siete segundos el tiempo de Kiptum.

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Sabastian Sawe becomes the first person ever to break the 2-hour barrier in official race conditions, storming to a historic 1:59:30‼️@KejelchaYomif, on his marathon debut, also breaks 2 hours with a stunning 1:59:41 and @jacobkiplimo2 clocks 2:00:28,… pic.twitter.com/YN1NsdKCDo — World Athletics (@WorldAthletics) April 26, 2026

Sawe, de 29 años, retuvo su título en Londres y agradeció a la multitud que se alineó en las calles de la capital británica: “Lo que llega hoy no es solo para mí, sino para todos nosotros hoy en Londres”, declaró el atleta.

Sawe corrió la segunda mitad del maratón en 59 minutos y un segundo, separándose de Kejelcha después de 30 kilómetros y realizando su escapada en solitario en los dos últimos kilómetros hacia la meta en The Mall.

Antes de este resultado, el único antecedente de un maratón por debajo de dos horas correspondía a Eliud Kipchoge, quien registró 1:59:40 en Viena en 2019. Sin embargo, esa marca no fue homologada como récord mundial debido a que utilizó zapatillas diseñadas específicamente para ese intento, liebres rotativas y avituallamiento externo, además de no tratarse de una prueba abierta bajo reglamento estándar de competencia.

A diferencia de aquel evento, el registro de Sawe se consiguió en una competencia oficial, bajo reglamento estándar, lo que le otorga validez como récord mundial.

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