México vence a Sudáfrica en arranque de la fiesta del futbol

La selección mexicana acabó este jueves con una racha histórica adversa al ganar por primera vez un partido inaugural del máximo torneo de selecciones nacionale, tras imponerse por 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca ante 80 mil 824 aficionados.

El primer gol llegó al minuto 9, cuando Erik Lira recuperó un balón ante el zaguero Sphephelo Sithole en los linderos del área sudafricana y asistió a Julián Quiñones, máximo goleador de la liga saudí esta temporada por encima de Cristiano Ronaldo. Quiñones definió con un disparo cruzado al ángulo para el 1-0.

Antes del descanso, Williams evitó el segundo gol con una gran atajada a Raúl Jiménez y Quiñones estrelló un balón en el poste.

En la segunda mitad, México amplió la ventaja al minuto 66, cuando Roberto Alvarado centró por la derecha y Jiménez conectó un potente cabezazo para marcar su primer en la historia del torneo. Con ese tanto, Jiménez llegó a 46 anotaciones internacionales, igualando a Jared Borgetti como el segundo máximo goleador histórico de la selección, a seis tantos del líder Javier “Chicharito” Hernández.

El partido se caracterizó por las expulsiones, pues Sudáfrica se quedó con nueve hombres: Sithole fue expulsado con roja directa al minuto 49 por derribar a Brian Gutiérrez al borde del área, y Themba Zwane también vio la roja al minuto 84.

México sufrió la expulsión del defensa César Montes en el segundo minuto del tiempo agregado por una falta imprudente. Fue la primera vez que se mostraron tres tarjetas rojas en el partido inaugural.

¡Triunfo en una atmósfera Incondicional 👊



Nos llevamos los primeros 3 puntos contra Sudáfrica en nuestro debut, en nuestra casa y con nuestra gente.



¡Vamooos! #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/ur3o2R9OdW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

El equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre dominó de principio a fin y logró una victoria inédita después de haber perdido cinco y empatado dos de sus siete estrenos anteriores en la copa de futbol. El técnico mexicano declaró: “No jugamos bien la primera parte… pudimos irnos arriba 3-0 y nadie hubiera dicho nada. Fuimos muy superiores, pero el marcador no reflejó eso“.

México enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara, mientras que Sudáfrica se medirá con República Checa en Atlanta, ambos el próximo miércoles.

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