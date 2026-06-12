Participan bailarinas de Chachapa en inauguración del campeonato de futbol

Siete bailarinas integrantes de la Compañía de Danza Folklórica Tenochtitlán, de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, participaron en la Ceremonia de Inauguración del campeonato de fútbol ocurrido este 11 de junio.

Las participantes fueron Luisa Fernanda Cruz Zavaleta, Mayra Ariza Rico, Mayre Ariza Rico, Valeria Trujillo Vidals, Dafne Rojas Solís, Daira Paulina Pérez Pérez y Perla Juárez Filomeno.

Ellas participaron exitosamente en la ceremonia de inauguración, uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo, representando con orgullo a Chachapa, Mendizábal, Amozoc, al estado de Puebla y a México ante millones de espectadores a nivel internacional.

En palabras de la compañía de danza, su participación los llena de satisfacción, ya que contribuyeron a su preparación mediante el apoyo de las instalaciones en Chachapa, espacio que durante más de 30 años ha sido un referente para la formación artística, cultural y deportiva de niñas, niños y jóvenes de la región.

De igual forma, celebraron que tanto Chachapa como Mendizábal se sienten profundamente orgullosos de contar con el talento de artistas que, con esfuerzo, disciplina y pasión, ponen en alto el nombre de la comunidad en escenarios de relevancia mundial.

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