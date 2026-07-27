Sin fecha para reanudar rescate de cuerpos en gruta Chichicazapan

La avanzada descomposición de los cuerpos de tres integrantes de la familia Peña Antonio, atrapados desde el pasado 7 de julio en la gruta Chichicazapan, en Cuetzalan, se ha convertido en un factor que dificulta aún más las labores de extracción, las cuales siguen suspendidas por las lluvias en la Sierra Norte de Puebla.

Así lo señaló el subsecretario de Gobernación estatal, Rodolfo Huerta Espinoza, quien explicó que, aunque en la capital poblana las lluvias han disminuido, en el norte del estado continúan las precipitaciones, lo que mantiene elevado el nivel del caudal del río subterráneo de la gruta e imposibilita el acceso seguro de rescatistas.

A ello sumó que, a 20 días del incidente en el que quedaron atrapados Ismael Peña y sus hijas, Karime y Yazmín, sus cuerpos presentan un avanzado estado de descomposición, lo que dificulta las maniobras.

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Por ello, reiteró que no existe una fecha para reactivar el operativo de rescate, el cual se retomará hasta que existan condiciones que garanticen la seguridad del personal.

Fue el pasado 7 de julio cuando la familia Peña Antonio ingresó a la gruta acompañados por un guía sin certificación; tras la repentina crecida del agua, quedaron atrapados 2 kilómetros adentro de la entrada a la gruta.

Según las autoridades, llegar al punto donde se localizan los cuerpos toma alrededor de cuatro horas y la extracción de cada uno requiere aproximadamente 17 horas de trabajo.

Editor: César A. García

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