CONADE reduce beca deportiva a medallista Alejandra Valencia

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) redujo la beca de la arquera mexicana Alejandra Valencia, misma que consiguió una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fue a través de la cuenta de la arquera en X, antes Twitter, que compartió que acudió a firmar la documentación de su beca, sin embargo, le notificaron que la cantidad que recibirá tras la firma es inferior a la que tenía durante el proceso previo a los Juegos Olímpicos.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias”, escribió la medallista mexicana.

Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Angela Ruíz consiguieron la primera medalla de la delegación mexicana en París 2024, colgándose el bronce en tiro con arco.

Valencia recibía 46 mil pesos anteriormente, debido a que ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Berlín 2023; ahora recibirá solamente 36 mil pesos tras su logro en París.

La CONADE actualizó sus reglas de operación en 2023, en donde se da más valor una medalla en pruebas individuales que en modalidades compartidas, en todos los eventos internacionales.

La cuenta oficial de CONADE en X, no respondió al señalamiento de la deportista.

#OroDeportes 🏹 No fuera para rescatar huesos de caudillos, porque ahí "sí merezco abundancia": la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (#Conade) dio de “baja” la beca deportiva de la arquera mexicana #AlejandraValencia, esto pese a obtener una medalla en los juegos de… pic.twitter.com/iHEJKlI6QJ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 22, 2024

