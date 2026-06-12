Policías de San Andrés Cholula frustran atraco tras persecución y balacera

Policías de San Andrés Cholula recibieron el reporte de un atraco a cuentahabiente en proceso en la lateral de la Recta a Cholula, a la altura de la Secretaría de Medio Ambiente.

Por lo anterior, acudieron al lugar, donde el presunto responsable los recibió a balazos y se dio a la fuga. Siguiendo los protocolos, los uniformados repelieron la agresión e iniciaron la persecución.

Como resultado, lograron el aseguramiento del probable responsable, así como el arma de fuego.

El sujeto será puesto a disposición del Ministerio Público. Cabe destacar que los uniformados frustraron el asalto y garantizaron en todo momento la seguridad e integridad de la víctima

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