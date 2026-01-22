Mueren por complicaciones médicas en Paseo Bravo y la federal a Atlixco

Dos personas perdieron la vida en lugares públicos de la metrópolis poblana, la primera de ellas falleció en cercanías del Paseo Bravo y otra en una farmacia popular de San Andrés Cholula.

El primer caso ocurrió durante la tarde de este miércoles, cuando una mujer caminaba sobre la 13 Sur con altura de la 13 Poniente, donde mientras cruzaba la vialidad, la fémina cayó inconsciente al piso.

Ciudadanos que se encontraban cerca de la zona, llamaron a emergencias y pidieron apoyo de paramédicos en el área.

#Seguridad ✍🏻Confirman autoridades que el supuesto reporte de robo fue una confusión debido a los gritos y solicitudes de ayuda que emitieron ciudadanos, luego de que un hombre perdiera la vida al interior de la farmacia en cuestión, donde acudió en búsqueda de ayuda por… pic.twitter.com/PZDkSoVKsC — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 21, 2026

Los técnicos en urgencias confirmaron que la mujer aparentemente había sufrido un infarto fulminante, por lo que tras revisar sus identificaciones se dio aviso a sus familiares para el proceso correspondiente.

Agentes de seguridad ciudadana resguardaron el área u al descartarse algún tipo de delito, la víctima fue llevada por una funeraria particular.

Hombre muere en farmacia

Mientras tanto, en la carretera federal Puebla-Atlixco, con altura del Camino Real a San Andrés Cholula, se generó un llamado de emergencia al reportar que un ciudadano había acudido a una farmacia de Similares, para solicitar atención médica, colapsó y perdió la vida.

Personal de la Fiscalía acudió solo a confirmar que no existieran indicios de algún delito, por lo que, al llamar a sus familiares, estos se hicieron cargo del levantamiento de cadáver.

#Seguridad 🕊️ Reportan una persona sin vida en el Paseo Bravo, a la altura de la 13 Sur. pic.twitter.com/lAyygXxGgE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 21, 2026

