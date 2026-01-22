PC realiza acciones preventivas en comunidades aledañas al Popocatépetl

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo del Desastre, bajo la dirección del coronel Bernabé López Santos, llevó a cabo acciones preventivas en las comunidades aledañas al volcán Popocatépetl, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.

Como parte del plan operativo en la zona, se instaló señalética esencial para fortalecer la seguridad de la población. Se colocaron anuncios de puntos de reunión y rutas de evacuación en 13 localidades de los municipios de Atlixco, Calpan, San Nicolás de los Ranchos, Tianguismanalco, Tochimilco y Atzitzihuacan; también se abarcaron las rutas de evacuación 2, 6, 7, 8, 9 y 10.

Estas labores son fundamentales para el esquema de prevención que impulsa el gobierno que encabeza el mandatario Alejandro Armenta.

Con estas medidas el Gobierno del Estado de Puebla reitera el compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias poblanas que habitan en la zona del Volcán Popocatépetl, al priorizar la respuesta ordenada ante cualquier escenario.

