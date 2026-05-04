Conductor muere calcinado tras ataque armado en la Puebla-Orizaba

El conductor de un tractocamión perdió la vida calcinado durante la madrugada de este lunes, después de que sujetos armados lo atacaran a balazos, provocando que se impactara contra la barra de contención en el kilómetro 171 de la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del municipio de Quecholac.

Los primeros reportes señalan que el operador circulaba con dirección a Puebla cuando fue interceptado por hombres armados que viajaban a bordo de una unidad y que intentaron despojarlo del tractocamión.

Durante el ataque, el conductor recibió varios disparos, lo que ocasionó que perdiera el control del tráiler y se estrellara contra la barrera metálica lateral.

#ConexiónVial 🗣️ Aproximadamente a las 04:00 am se registró el choque de un tráiler contra el muro central sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 170, rumbo a Esperanza, Puebla.



El accidente desató el incendio de la unidad y se confirmó que el operador… pic.twitter.com/984CcVHI3d — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 4, 2026

Tras el impacto, el tanque de combustible se rompió y provocó un fuerte incendio que envolvió por completo al tractocamión en cuestión de segundos. El chofer quedó atrapado entre los fierros retorcidos y murió calcinado en el lugar, sin que los cuerpos de emergencia pudieran rescatarlo a tiempo.

Elementos de Caminos y Puentes Federales, así como de la Guardia Nacional División Carreteras y Bomberos de Tepeaca, acudieron al sitio para sofocar las llamas. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente.

Alrededor de las 10:00 horas, la circulación fue abierta después de que, tras casi seis horas, se realizaran trabajos para retirar la unidad siniestrada del lugar.

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