Fuerte accidente vehicular en Puebla; uno no habría respetado semáforo

Alrededor de las 05:00 horas, un aparatoso accidente se presentó a la altura de la 9 Sur y 49 Poniente en calles de la capital poblana, dejando daños materiales.

El hecho vial ocurrió entre un automóvil y una camioneta, de acuerdo con testigos, uno de ellos no respetó el semáforo y no se percató de que al frente venía otra unidad, impactando ambas y quedando metros adelante con destrozos.

Testigos que ayudaron a rescatar a las personas que viajaban dentro de las unidades afirmaron que uno de los conductores presuntamente circulaba en estado de ebriedad.

#ConexiónVial 🔴 Asi el accidente en la 49 Poniente y 9 Sur entre dos vehículos particulares. pic.twitter.com/WJ0E8fYtrs — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 4, 2026

Al lugar de los hechos llegaron elementos de Tránsito Municipal, quienes abanderan la zona mientras grúas realizan el retiro de las unidades siniestradas.

Del accidente no hay personas lesionadas, solo pérdidas materiales.

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