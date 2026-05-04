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lunes, mayo 4, 2026
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Fuerte accidente vehicular en Puebla; uno no habría respetado semáforo

Por:
Amaury Jiménez
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Testigos afirman que uno de los conductores circulaba en estado de ebriedad.

Alrededor de las 05:00 horas, un aparatoso accidente se presentó a la altura de la 9 Sur y 49 Poniente en calles de la capital poblana, dejando daños materiales.

El hecho vial ocurrió entre un automóvil y una camioneta, de acuerdo con testigos, uno de ellos no respetó el semáforo y no se percató de que al frente venía otra unidad, impactando ambas y quedando metros adelante con destrozos.

Testigos que ayudaron a rescatar a las personas que viajaban dentro de las unidades afirmaron que uno de los conductores presuntamente circulaba en estado de ebriedad.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de Tránsito Municipal, quienes abanderan la zona mientras grúas realizan el retiro de las unidades siniestradas.

Del accidente no hay personas lesionadas, solo pérdidas materiales.

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