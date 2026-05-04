Sismo de magnitud 6 activa monitoreo en Puebla

El Servicio Sismológico Nacional informó un sismo registrado a las 09:29 horas de magnitud 6 con epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Las autoridades mantienen el monitoreo en coordinación con los municipios y hasta el momento no se reportan afectaciones.

Ante el movimiento telúrico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla capital indicó: “Debido al sismo registrado hace unos momentos, autoridades mantienen monitoreo y recorridos para brindar apoyo a la población”.

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, señaló: “Ante el sismo registrado en nuestra ciudad, activamos recorridos en edificios de alta afluencia. Se mantiene monitoreo permanente para brindar apoyo y garantizar la seguridad de las familias poblanas”.

Preliminar: SISMO Magnitud 6 Loc. 14 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:26 Lat 16.44 Lon -98.13 Prof 10 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 4, 2026

Personal de Protección Civil inició recorridos en los municipios poblanos para descartar daños o personas lesionadas.

En la sede de la Secretaría de Salud de Puebla, así como en el Hospital General Carmen Serdán y la Unidad Médica Ambulatoria, se realizó la evacuación de personal y se cerró el acceso a las instalaciones. Personal médico y pacientes permanecen a la espera de indicaciones. En la Delegación Estatal del IMSS también se activó la alerta sísmica.

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