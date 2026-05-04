Cierres viales por desfile del 5 de Mayo iniciarán desde las 6:00 horas

Los cierres viales para la realización del Desfile del 5 de Mayo comenzarán desde las 6:00 horas hasta las 15:00 horas en Calzada Ignacio Zaragoza, Bulevar 5 de Mayo y Diagonal Defensores de la República, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La dependencia municipal detalló que el cierre de la Calzada Ignacio Zaragoza inicia desde la autopista México-Puebla hasta la 28 Oriente.
En tanto, el Bulevar 5 de Mayo estará cerrado desde la China Poblana hasta la 43 Poniente.
La Diagonal Defensores de la República permanecerá sin estar abierta a la circulación de 7 Norte o Avenida 18 de Noviembre.
🚧 #CierreVial 🚔— SSC Puebla (@SSC_Pue) May 4, 2026
Este 5 de mayo habrá cierres de ⏰ 06:00 a 15:00 hrs por el desfile.
Afectaciones en:
📍Calz. Zaragoza
📍Blvd. 5 de Mayo
📍Diag. Defensores de la República.
⚠️ Toma precauciones y anticipa tus traslados pic.twitter.com/llUlxblhLi
¿Qué alternativas hay?
La SSC recomendó como vías alternas la calle 11 Sur-Norte, Autopista México-Puebla, Avenida 18 de Noviembre, 24 Sur-Norte, Bulevar Carlos Camacho Espíritu y Circuito Juan Pablo II.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que desplegará 400 elementos estatales para garantizar el bienestar de las y los asistentes al Desfile, integrados por Policía Preventiva estatal, Policía Turística, Policía de Caminos, Comando Canófilo y el cuerpo heroico de bomberos.
🚧 #VíasAlternas 🚔— SSC Puebla (@SSC_Pue) May 4, 2026
Este 5 de mayo, de ⏰ 06:00 a 15:00 hrs, utiliza vías alternas por el desfile.
Opciones:
📍Av. 11 Sur-Norte
📍Autopista México-Puebla
📍Av. 18 de Noviembre
📍24 Sur-Norte
📍Blvd. Carlos Camacho Espíritu
📍Cto. Juan Pablo II. pic.twitter.com/cbq7048Bir
En el Desfile 5 de Mayo se contempla la participación de 10 mil 500 alumnos y docentes, así como 10 carros alegóricos.
El secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, mencionó que el gobierno estatal será el encargado de la organización del Desfile 5 de Mayo y el Ayuntamiento se encargará de la supervisión de los vendedores informales que acudan en inmediaciones del evento cívico-militar.
Hay que recordar que las autoridades estatales instalarán gradas este año, de forma que quienes acudan no tendrán que pagar los asientos como ha sucedido en los últimos años.