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Cierres viales por desfile del 5 de Mayo iniciarán desde las 6:00 horas

Por:
Guadalupe Juárez
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Participarán 10 mil 500 alumnos y docentes con 10 carros alegóricos. / Fotos: SSC, Es Imagen.

Los cierres viales para la realización del Desfile del 5 de Mayo comenzarán desde las 6:00 horas hasta las 15:00 horas en Calzada Ignacio Zaragoza, Bulevar 5 de Mayo y Diagonal Defensores de la República, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La dependencia municipal detalló que el cierre de la Calzada Ignacio Zaragoza inicia desde la autopista México-Puebla hasta la 28 Oriente.

En tanto, el Bulevar 5 de Mayo estará cerrado desde la China Poblana hasta la 43 Poniente.

La Diagonal Defensores de la República permanecerá sin estar abierta a la circulación de 7 Norte o Avenida 18 de Noviembre.

¿Qué alternativas hay?

La SSC recomendó como vías alternas la calle 11 Sur-Norte, Autopista México-Puebla, Avenida 18 de Noviembre, 24 Sur-Norte, Bulevar Carlos Camacho Espíritu y Circuito Juan Pablo II.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que desplegará 400 elementos estatales para garantizar el bienestar de las y los asistentes al Desfile, integrados por Policía Preventiva estatal, Policía Turística, Policía de Caminos, Comando Canófilo y el cuerpo heroico de bomberos.

En el Desfile 5 de Mayo se contempla la participación de 10 mil 500 alumnos y docentes, así como 10 carros alegóricos.

El secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, mencionó que el gobierno estatal será el encargado de la organización del Desfile 5 de Mayo y el Ayuntamiento se encargará de la supervisión de los vendedores informales que acudan en inmediaciones del evento cívico-militar.

Hay que recordar que las autoridades estatales instalarán gradas este año, de forma que quienes acudan no tendrán que pagar los asientos como ha sucedido en los últimos años.

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