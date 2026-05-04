Cierres viales por desfile del 5 de Mayo iniciarán desde las 6:00 horas

Los cierres viales para la realización del Desfile del 5 de Mayo comenzarán desde las 6:00 horas hasta las 15:00 horas en Calzada Ignacio Zaragoza, Bulevar 5 de Mayo y Diagonal Defensores de la República, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La dependencia municipal detalló que el cierre de la Calzada Ignacio Zaragoza inicia desde la autopista México-Puebla hasta la 28 Oriente.

En tanto, el Bulevar 5 de Mayo estará cerrado desde la China Poblana hasta la 43 Poniente.

La Diagonal Defensores de la República permanecerá sin estar abierta a la circulación de 7 Norte o Avenida 18 de Noviembre.

🚧 #CierreVial 🚔



Este 5 de mayo habrá cierres de ⏰ 06:00 a 15:00 hrs por el desfile.



Afectaciones en:

📍Calz. Zaragoza

📍Blvd. 5 de Mayo

📍Diag. Defensores de la República.



⚠️ Toma precauciones y anticipa tus traslados pic.twitter.com/llUlxblhLi — SSC Puebla (@SSC_Pue) May 4, 2026

¿Qué alternativas hay?

La SSC recomendó como vías alternas la calle 11 Sur-Norte, Autopista México-Puebla, Avenida 18 de Noviembre, 24 Sur-Norte, Bulevar Carlos Camacho Espíritu y Circuito Juan Pablo II.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que desplegará 400 elementos estatales para garantizar el bienestar de las y los asistentes al Desfile, integrados por Policía Preventiva estatal, Policía Turística, Policía de Caminos, Comando Canófilo y el cuerpo heroico de bomberos.

🚧 #VíasAlternas 🚔



Este 5 de mayo, de ⏰ 06:00 a 15:00 hrs, utiliza vías alternas por el desfile.



Opciones:

📍Av. 11 Sur-Norte

📍Autopista México-Puebla

📍Av. 18 de Noviembre

📍24 Sur-Norte

📍Blvd. Carlos Camacho Espíritu

📍Cto. Juan Pablo II. pic.twitter.com/cbq7048Bir — SSC Puebla (@SSC_Pue) May 4, 2026

En el Desfile 5 de Mayo se contempla la participación de 10 mil 500 alumnos y docentes, así como 10 carros alegóricos.

El secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, mencionó que el gobierno estatal será el encargado de la organización del Desfile 5 de Mayo y el Ayuntamiento se encargará de la supervisión de los vendedores informales que acudan en inmediaciones del evento cívico-militar.

Hay que recordar que las autoridades estatales instalarán gradas este año, de forma que quienes acudan no tendrán que pagar los asientos como ha sucedido en los últimos años.

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