90% de vuelos en helicóptero son por emergencias: García Parra

El coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, aseguró que el uso de helicópteros por parte de la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier corresponde principalmente a labores de emergencia y acusó a la oposición de tergiversar la información como una estrategia de “golpeteo” político.

En conferencia de prensa, el funcionario afirmó que más del 90% de los vuelos realizados con aeronaves oficiales se destinan a traslados médicos, atención de urgencias y acciones de protección civil, como el combate a incendios o la evacuación de personas en riesgo.

Indicó que la información sobre estos operativos se maneja con reserva para proteger los datos personales de los pacientes, lo que —dijo— ha sido utilizado por actores políticos para “tergiversar” el uso de los helicópteros en redes sociales.

“Se ha querido instalar una narrativa falsa; es parte de una estrategia sistemática para desinformar y golpear a los gobiernos de la Cuarta Transformación”, sostuvo.

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García Parra señaló directamente a activistas y simpatizantes del PAN de difundir en redes sociales contenidos manipulados, como parte de una campaña contra Morena.

En ese contexto, responsabilizó al PAN de la invalidación de la Ley de Ciberasedio que pretendía sancionar a quienes ejercen violencia digital.

Incluso señaló que quedará en la conciencia de panistas la muerte de menores de edad que, derivado del ciberasedio, atenten contra su propia vida.

#Puebla 🗣️ El coordinador de Gabinete @JLG_PARRA afirmó que el 90% de traslados que realizan los helicópteros del Estado son para temas de protección civil y emergencias, por lo que se reservan los datos de los pacientes.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/FuUJeL9KQj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 4, 2026

Editor: César A. García

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