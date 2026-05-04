América podría ser eliminado por alineación indebida en liguilla

El que prometía ser el partido estelar de estos cuartos de final de la Liga MX no decepcionó, fue un encuentro donde ambos equipos no se guardaron nada: hubo errores, golazos, penales, remontadas y lo que nunca falta en un Clásico Capitalino, la polémica. Sin embargo, en esta ocasión la controversia fue distinta a las habituales disputas arbitrales, ya que se produjo durante la ejecución de un cambio que podría dejar a las águilas sin liguilla.

Al minuto 60 de juego, las Águilas anunciaron la salida del jugador número 32, Miguel Vázquez, para permitir el ingreso de Thiago Espinosa, número 22. Mientras esto sucedía, a Sebastián Cáceres se le aplicaba el protocolo de conmoción para determinar si podía seguir en el terreno de juego. Al informarse que el uruguayo no podía continuar, el cuerpo técnico azulcrema intentó frenar el cambio.

En la transmisión del partido se pudo observar cómo el jugador 22 sí ingresó a la cancha y cómo el 32 se encontraba ya fuera del terreno de juego.

Te puede interesar: Alex Ferguson fue trasladado al hospital previo al clásico inglés

Aunque solo dio unos cuantos pasos, su cuerpo salió por completo, además, se captó una acción que podría ser “reveladora”: una toma cercana muestra a Paulo Victor, (asistente técnico de André Jardine) empujando a Vázquez para que volviera a entrar al campo. A pesar de esto, el silbante Enrique Santander permitió que el juego continuara.

🚨| PRUEBA DEFINITIVA DE QUE EL AMÉRICA USÓ ALINEACIÓN INDEBIDA



Los Pumas deben presentar este video ante la Comisión Disciplinaria y deberían ganar el partido en la mesa. pic.twitter.com/GClQkSFg1d — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) May 4, 2026

¿Qué dice el reglamento al respecto?

De acuerdo con las normas de la IFAB: “Las sustituciones serán efectivas cuando el suplente entre en el terreno de juego; desde ese momento, el jugador que se retira pasa a ser un jugador sustituido, y el suplente se convierte en jugador, por lo que podrá reanudar el juego”.

Por otro lado, el Reglamento de Sanciones de la liga indica: “En caso de que un Club incurra en una Alineación Indebida durante la Fase Final, este perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase”. Debido a esto, la Comisión Disciplinaria tendrá que realizar un análisis exhaustivo esta semana, para determinar si sigue el reglamento y elimina al club azulcrema.

EL REGLAMENTO HABLA DE

ELIMINACION EN LIGUILLA

El reglamento dice que alineación indebida en Liguilla significa eliminación, no perder partido, sino quedar eliminado.

SERA? pic.twitter.com/QB2PdQRM6x — david medrano felix (@medranoazteca) May 4, 2026

Editor: José Francisco Escobar

Te recomendamos: