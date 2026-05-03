Alex Ferguson fue trasladado al hospital previo al clásico inglés

El mundo del futbol vivió momentos de tensión tras la hospitalización del entrenador Sir Alex Ferguson minutos antes del clásico entre Manchester United y Liverpool FC por la jornada 35 de la Premier League.

De acuerdo con reportes de BBC, el estratega escocés de 84 años presentó una indisposición poco antes del arranque del encuentro disputado en Old Trafford, lo que encendió las alarmas entre los aficionados.

Sir Alex Ferguson fue trasladado al hospital más cercano en una ambulancia disponible en el lugar, en un operativo rápido y sin contratiempos, mientras se descartaba una situación médica de gravedad.

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Las fuentes cercanas al exentrenador indicaron que el traslado fue únicamente precautorio y que el incidente no guarda relación con la hemorragia cerebral que sufrió en 2018, lo que brindó tranquilidad.

El técnico es considerado uno de los más longevos y exitosos en la Premier League, tras dirigir durante 27 años al Manchester United, club con el que conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.

En lo deportivo, el Manchester United logró una victoria 3-2 sobre Liverpool, resultado que le permite mantenerse en el tercer lugar de la tabla y en zona de competiciones europeas a tres jornadas del final.

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