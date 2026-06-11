Mariana Ochoa podría enfrentar acciones legales por canción futbolera

La cantante mexicana Mariana Ochoa se encuentra en medio de una polémica después de su reciente lanzamiento “Ponte el sombrero”, una canción inspirada en el más esperado encuentro de fútbol internacional de 2026. El tema podría generar un conflicto con la FIFA por el posible uso comercial de referencias relacionadas con el torneo.

Especialistas en propiedad intelectual señalaron que la canción podría ser revisada por el organismo internacional si se considera que existe un vínculo comercial no autorizado con el campeonato de 2026, evento que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

La situación estaría relacionada con el llamado “marketing de emboscada”, una práctica en la que una persona o empresa busca aprovechar la popularidad de un evento sin contar con la autorización oficial ni formar parte de los patrocinadores del mismo.

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Aunque crear una canción con temática futbolística no representa un problema por sí mismo, el conflicto podría crecer si el contenido genera ingresos en plataformas digitales y utiliza elementos que puedan asociarse directamente con marcas protegidas por la FIFA.

Hasta el momento no existe una demanda pública ni un proceso legal confirmado contra Mariana Ochoa por su canción “Ponte el sombrero”. Sin embargo, el organismo deportivo internacional mantiene una estricta protección sobre sus marcas y derechos comerciales ante la cercanía del campeonato de fútbol 2026.

La polémica continúa generando conversación en redes sociales mientras se discute si el tema musical podría representar únicamente una celebración deportiva o un posible aprovechamiento comercial del evento internacional.

Editor: Arturo Medina

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