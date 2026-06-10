Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional en el Estadio Azteca

El máximo organismo rector del balompié ha revelado quién será el encargado de entonar el Himno Nacional mexicano durante la ceremonia de inauguración del torneo de fútbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El partido inicial tendrá como escenario el histórico Estadio Azteca, donde las selecciones de México y Sudáfrica harán rodar el balón para dar el banderazo de salida y poner fin a los cuatro años de espera para esta gran fiesta deportiva.

La responsabilidad de interpretar las estrofas de nuestro país recaerá en las manos de Alejandro Fernández, uno de los máximos exponentes de la música mexicana. El anuncio fue realizado por Jürgen Mainka, director general de la oficina del comité organizador en México, durante la presentación oficial de los detalles logísticos y operativos para la ceremonia de apertura.

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Además de “El Potrillo”, el elenco de artistas que formará parte del espectáculo musical de la inauguración incluye a Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y Tyla. Por si fuera poco, la célebre actriz Salma Hayek se sumará a la ceremonia en su rol como embajadora oficial de la justa, encargándose de dar la bienvenida formal a todos los aficionados al fútbol en la Ciudad de México.

El encuentro se llevará a cabo este jueves 11 de junio a la 1 de la tarde (tiempo del centro de México). No obstante, se tiene previsto que la ceremonia inaugural comience en punto de las 11:30 horas, con la apertura de puertas del inmueble desde las 9:00 de la mañana. Se trata de un evento imperdible, ya sea desde las tribunas del coloso o a través de la televisión, al marcar la tercera inauguración de un evento de este tipo en nuestro territorio.

Editor: José Francisco Escobar

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