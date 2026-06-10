Exhortan a restauranteros a cumplir restricciones durante “fiesta del futbol”

El titular de Economía y Turismo del municipio de Puebla, Jaime Oropeza Casas, exhortó a los restauranteros cumplir con los horarios establecidos, no vender alcohol a menores de edad y así vivir la “fiesta del futbol” de este año.

En entrevista, recordó que las restricciones de transmisión de los partidos en esta temporada siempre han existido, sin embargo, adelantó que los restauranteros buscan la forma de cumplir con los requisitos para hacerlo en sus sucursales.

El funcionario municipal dijo que van a vigilar y apoyar a los restaurantes para que la fiesta se viva en paz en la capital poblana.

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Al señalar que no todos los restaurantes van a apostar para la retransmisión de los partidos, invitó a la ciudadanía en general a disfrutar de los encuentros de futbol en la pantalla que se colocará en el zócalo en donde se exhibirán de manera gratuita 50 partidos.

Oropeza Casas estimó una derrama económica tanto en el verano unido al turismo que llegue por la justa deportiva a mil 200 millones de pesos, ya que el sector turístico emplea a 80 mil personas que representan el 10 por ciento del Producto Interno Bruto.

Afirmó que tanto los dueños de restaurantes como de hoteles van a reportar cómo les va en este periodo a finales de junio y principios de julio, meses en el que se espera sean los “meses más fuertes”.

Editor: Renato León

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