Choque entre patrulla y combi deja dos lesionados en Puebla

Un fuerte choque entre una patrulla de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal y una unidad del transporte público de la Ruta 23-A dejó dos personas lesionadas la mañana de este domingo sobre la 14 Oriente, hecho que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

El accidente ocurrió a la altura de la 18 Norte; de acuerdo con los primeros reportes y testimonios de testigos, el percance presuntamente se originó por la falta de precaución de uno de los conductores. En el sitio se vieron involucrados la unidad 26 de la Ruta 23-A, que realizaba su primer recorrido del día, y un vehículo oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

El impacto fue de consideración y dejó severos daños materiales en ambas unidades, principalmente en el transporte público, que recibió el golpe del lado del copiloto. Debido a la fuerza de la colisión, el colectivo estuvo a punto de subir a la banqueta; sin embargo, los bolardos y una luminaria evitaron que continuara su trayectoria.

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Por su parte, vecinos y automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo a los servicios de emergencia tras escuchar el fuerte impacto. Minutos después arribaron paramédicos y personal de Protección Civil para brindar atención a los lesionados, entre ellos dos pasajeros, un hombre y una mujer, quienes no pudieron descender de la unidad debido a las lesiones que presentaban. La mujer sufrió heridas en el rostro y fue atendida en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial la mecánica del accidente. No obstante, ya se realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Editor: César A. García

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