Pável Gaspar minimiza impugnación del PAN por reducción de regidurías

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, minimizó la intención del Partido Acción Nacional (PAN) de impugnar la nueva distribución de regidurías en los cabildos de Puebla, considerando que la oposición actúa como si ya hubiera perdido la elección de 2027.

En entrevista, el coordinador de la bancada de Morena sostuvo que las reformas —aprobadas por el Pleno el pasado 24 de julio— buscan garantizar “piso parejo” en la integración de los cabildos y no benefician al partido oficialista.

En ese sentido, afirmó que los partidos de oposición están en su derecho de acudir a las instancias legales a través de sus dirigencias, aunque consideró que sus reclamos carecen de sustento técnico.

El diputado invitó al PAN a salir a las calles a buscar el voto popular y ganar en las urnas para que puedan acceder a la mayoría de regidurías en los ayuntamientos.

Aseguró que la modificación a la Ley Orgánica Municipal aplica de manera equitativa sin importar qué partido obtenga el triunfo, por lo que desestimó que se trate de un ajuste hecho a la medida de Morena.

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“Lo digo con cariño y con respeto: vámonos a caminar. Están hablando como si ya hubieran perdido”, comentó Gaspar Ramírez.

Con la reciente aprobación de las reformas secundarias al ‘Plan B’ electoral, se modifica la distribución de las regidurías en los 217 municipios del estado, con base en su densidad poblacional, con un máximo de 15 y un mínimo de 7 espacios.

En el caso de la capital poblana, el Cabildo quedará conformado por una presidencia municipal, una sindicatura, 11 regidurías de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional.

La composición total del cuerpo edilicio pasa de 23 a 15 integrantes a partir de la próxima contienda electoral.

#Puebla 🗣️ El presidente del @CongresoPue, Pável Gaspar, minimizó las posibles impugnaciones del PAN en contra de la nueva distribución de regidurías en los Cabildos de Puebla.



El diputado invitó a la oposición a caminar y ganar elecciones para tener mayoría al interior de los… pic.twitter.com/rsmv2FOLew — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 26, 2026

Editor: César A. García

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