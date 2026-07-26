Sheinbaum entrega tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar en Acapulco

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Acapulco, Guerrero, la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar y anunció acciones para garantizar agua potable.

Durante el evento, la mandataria destacó que las mujeres son el centro de la transformación y aseguró que, al “caminar juntas”, pueden superar cualquier obstáculo.

Por su parte, el programa Pensión Mujeres Bienestar beneficia en el estado de Guerrero a cerca de 70 mil mujeres de 60 a 64 años, con un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos.

Explicó que el apoyo representa un reconocimiento al trabajo de cuidados realizado históricamente por las mujeres y forma parte de la “transformación nacional”.

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Asimismo, Claudia Sheinbaum resaltó acciones como la entrega de Cartillas de los Derechos de las Mujeres, la creación de Centros LIBRE y la Red Nacional de Tejedoras.

La presidenta también anunció obras hidráulicas en Guerrero, incluyendo rehabilitación tras los huracanes Otis y John, saneamiento y renovación de redes de agua potable.

Además, informó la cancelación del proyecto de la presa La Parota por afectar comunidades y anunció pozos y tanques elevados como alternativa para abastecimiento.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, y la gobernadora Evelyn Salgado destacaron el alcance del program; beneficiarias reconocieron la importancia del apoyo.

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