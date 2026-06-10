¡Ojo! SEP Puebla suspende clases este jueves 11 de junio por partido

Para facilitar la participación de la comunidad escolar en las actividades relacionadas con el inicio de la fiesta del futbol, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla determinó la suspensión de clases en todos los niveles de educación pública para este jueves 11 de junio.

A través de un comunicado, la dependencia estatal precisó que la medida aplicará en toda la entidad y busca brindar las condiciones necesarias para que estudiantes, docentes y personal educativo puedan seguir este acontecimiento de relevancia internacional.

La SEP detalló que las actividades académicas se reanudarán de manera normal el viernes 12 de junio, en los horarios habituales.

📢 ¡Entérate! 🏫 El @Gob_Puebla, a través de esta dependencia, da a conocer información relevante para nuestra comunidad educativa.#PensarEnGranda#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/wK9aOMU2H2 — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) June 10, 2026

Asimismo, reconoció la colaboración de la comunidad educativa ante la celebración de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial.

Sin embargo, las autoridades estatales no han dado a conocer la suspensión o reducción de horarios laborales para trabajadoras de las distintas dependencias estatales.

Editor: Renato León

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