Despliegan operativo “Puebla Segura” con vigilancia aérea y terrestre

Como parte de la estrategia integral de seguridad Puebla Segura, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo coordinado por aire y por tierra en distintos puntos de la capital poblana, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional, prevenir conductas delictivas y garantizar la tranquilidad de la población.

El director de la Policía Estatal, teniente Raymundo Garduño, informó que en estas acciones participan 220 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Policía Municipal de Puebla. Precisó que el operativo se concentra en colonias con mayor incidencia delictiva, mediante patrullajes estratégicos, recorridos preventivos y presencia permanente en espacios de alta afluencia.

Durante esta jornada, las unidades y células de seguridad recorrieron la zona norte de la ciudad, así como puntos de concentración comercial como la Central de Abasto y el Mercado Morelos. Los puntos de inspección se instalaron en Corregidora y Francisco I. Madero; Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo; Avenida del Conde y 6 de Agosto; Avenida Alfredo Toxqui y Ayuntamiento; Antiguo Camino a San Aparicio y Madrid; 18 de Noviembre frente al estadio; 3 Sur y Monterrey; Avenida Carmelitas y 139 Poniente; 11 Sur y Avenida Cuauhtémoc; Avenida Libertad y Ciprés; 16 de Septiembre y 5 de Mayo; así como Puebla y 8 Norte.

El segundo comandante del 6.º Regimiento Blindado de Reconocimiento, teniente coronel Óscar Orlando Medina Mendoza, destacó que la coordinación interinstitucional impulsada a través de los programas Puebla Segura y Unidos por Ti ha permitido una reducción sostenida de hechos delictivos desde 2025, resultado del trabajo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales.

Por su parte, el titular de la 9.ª Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional, coronel Luis Enrique Labastida Basurto, señaló que las acciones de seguridad se desarrollan de manera permanente en los 217 municipios de la entidad, con especial atención en carreteras y autopistas mediante el Programa Cero Robos. En tanto, el subsecretario de Operatividad Policial del Municipio de Puebla, mayor Isidro Miguel Cruz, reconoció el respaldo interinstitucional que fortalece la paz social y contribuye al bienestar de las familias poblanas.

La ciudadanía también reconoció los resultados de la estrategia coordinada de seguridad. Eduardo Guadalupe Galicia agradeció el trabajo conjunto de las distintas corporaciones para brindar tranquilidad a las y los poblanos. Por su parte, la señora Lucrecia López destacó que la iniciativa contribuye a inhibir conductas delictivas y permite una atención más rápida a los reportes ciudadanos. Asimismo, Karen, estudiante universitaria, señaló que se siente más segura al trasladarse entre su hogar y su centro de estudios, e hizo un llamado a la población para denunciar cualquier hecho ilícito y colaborar con las autoridades en la construcción de entornos más seguros.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, de consolidar una estrategia de seguridad basada en la coordinación, la proximidad social y la atención permanente a las causas de la violencia, en congruencia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de construir un país más seguro, con instituciones fortalecidas y trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno.

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