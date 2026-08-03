Hombre muere apuñalado en Tulcingo de Valle

Un hombre identificado como Isauro N., de 38 años, perdió la vida después de ser atacado con un arma blanca en el municipio de Tulcingo de Valle, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

El ataque ocurrió sobre la calle Adolfo López Mateos, en el barrio de San Nicolás, después de que vecinos solicitaran apoyo a través del número de emergencias al percatarse del suceso. Testigos señalaron que el hoy occiso y otra persona presuntamente involucrada se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes localizaron al hombre con diversas heridas punzocortantes en la región del pecho. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

En la periferia del municipio, elementos de seguridad implementaron recorridos de vigilancia para localizar al o los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del asesinato, integraron la carpeta de investigación y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro.

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