Asesinan a mototaxista en un camino de terracería de Tilapa

La noche del lunes, un hombre fue asesinado cuando se encontraba a bordo de su mototaxi en el municipio de Tilapa, situación que nuevamente pone en alerta a la Mixteca poblana.

Los hechos ocurrieron en el lugar conocido como el puente de “El Niño”, sobre un camino de terracería denominado “El Carreteadero”, que conduce a la comunidad de Colón, a la altura del sitio donde se comercializan plántulas de caña.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del asesinato, así como quién o quiénes pudieron ser los responsables.

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Los primeros reportes señalan que el hombre fue identificado como Zayde Prol, de aproximadamente 29 años de edad, conocido en la zona con el alias de “El Español” y originario de la colonia Zapata, en el municipio de Tilapa. Se dedicaba a brindar el servicio de mototaxi en el municipio y comunidades cercanas.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce la forma exacta en que ocurrió el ataque, así como la identidad del o los responsables y el móvil del homicidio.

Tras el reporte realizado por personas que pasaron por la zona, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron al sitio para acordonar el área y resguardar los indicios. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para iniciar la carpeta de investigación que permita esclarecer este crimen.

Editor: César A. García

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