Roberto Zataráin impulsa salud mental de servidores municipales

Con el propósito de promover la salud mental y el bienestar emocional de las y los servidores públicos municipales, el diputado Roberto Zataráin Leal impulsa una iniciativa para adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla.

La propuesta incorpora los artículos 219 bis y 219 ter, y adiciona la fracción VI al artículo 220, con el fin de que los ayuntamientos promuevan acciones permanentes de promoción de la salud mental, fomento del bienestar emocional y sensibilización del personal a su servicio.

Asimismo, establece que, para la atención del personal que así lo requiera, los ayuntamientos implementarán mecanismos de canalización hacia los servicios que presten el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y las instituciones públicas de salud competentes, los cuales operarán a petición y con el consentimiento del servidor público, en coordinación con la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla.

La iniciativa del diputado Roberto Zataráin señala que estas disposiciones se aplicarán sin la creación de nuevas estructuras administrativas y con observancia de la normatividad federal aplicable en materia de trabajo y de factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo.

También propone que cada ayuntamiento expida o integre en su reglamentación del servicio civil de carrera o reglamento interior un Protocolo de Promoción de la Salud Mental y Canalización de los Servidores Públicos Municipales, el cual deberá contemplar, entre otros aspectos, la unidad administrativa responsable de coordinar el programa.

De igual manera, se pretende establecer acciones permanentes de promoción, difusión y sensibilización; rutas y mecanismos de canalización; medidas de confidencialidad y protección de datos personales; el principio de no represalia y no discriminación, así como mecanismos de seguimiento y evaluación.

Además, prevé que la Comisión del Servicio Civil de Carrera, donde se encuentre constituida, coadyuve en la elaboración y seguimiento del protocolo.

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