Lupita Cuautle encabeza sesión del Comité Cholula Pueblo Mágico

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta municipal Lupita Cuautle, llevó a cabo la séptima sesión del Comité Ciudadano Cholula Pueblo Mágico y la segunda mesa de diálogo en materia turística, espacios que reflejan el compromiso compartido con la protección del patrimonio cultural, la proyección de la identidad y el desarrollo turístico de la región.

Durante la sesión el Comité Ciudadano Cholula Pueblo Mágico, la edil Lupita Cuautle, destacó que este órgano representa un espacio permanente de colaboración entre ciudadanía, sectores productivos y los gobiernos de San Andrés y San Pedro Cholula para construir acuerdos que favorezcan el desarrollo económico mediante la promoción turística, cultural y urbana de la región.

Asimismo, señaló que Cholula Pueblo Mágico posee una característica única en el país al integrar a dos municipios en torno a la Gran Pirámide de Cholula, condición que exige una visión regional y un trabajo coordinado para preservar su riqueza histórica, cultural y espiritual, con beneficios para las familias que habitan ambos municipios.

Como parte de los acuerdos de la sesión, las y los integrantes establecieron la ruta de trabajo para la participación en dos de los eventos más relevantes del sector: el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026, que se realizará del 12 al 15 de noviembre en Tampico, Tamaulipas, así como el Tianguis Turístico de México 2027, cuya edición tendrá como sede el estado de Puebla, del 9 al 12 de marzo.

Segunda Mesa de Diálogo en Materia Turística

La secretaria de Cultura y Turismo de San Andrés Cholula realizó también la Segunda Mesa de Diálogo en Materia Turística, encuentro que reunió a representantes de empresas y prestadores de servicios turísticos para dar continuidad a los trabajo iniciados en febrero de este año.

Este ejercicio de gobernanza fomenta la participación de distintos actores, permitiendo generar ejes estratégicos, compartir propuestas y construir soluciones conjuntas que abonan a la competitividad de San Andrés Cholula.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula mantiene una agenda de colaboración con la ciudadanía, el sector turístico y los distintos órdenes de gobierno para ampliar las oportunidades de desarrollo de la región y posicionar a San Andrés Cholula como un referente nacional por su patrimonio, identidad y modelo de coordinación.

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